Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине

Украинцам пообещали существенное повышение температуры / УНИАН

О скором потеплении в Украине рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова.

В комментарии она подчеркнула, что резкий скачок температуры стоит ожидать уже в конце текущей недели.

Синоптик подчеркнула, что уже с 20 февраля, а также всю вторую половину февраля будет гораздо теплее.

"Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе - было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", - отметила Мартазинова.

Она уточнила, что на близкое потепление указывает то, что снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый".

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