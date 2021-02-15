Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине

Вазира Мартазинова не исключила повышения температуры от -20 градусов до +7 градусов.
О скором потеплении в Украине рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова.
В комментарии она подчеркнула, что резкий скачок температуры стоит ожидать уже в конце текущей недели.
Синоптик подчеркнула, что уже с 20 февраля, а также всю вторую половину февраля будет гораздо теплее.
"Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе - было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", - отметила Мартазинова.
Она уточнила, что на близкое потепление указывает то, что снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый".
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