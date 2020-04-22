Украинцы согреются и намокнут: синоптик пообещала погодные перемены

Синоптик обещает потепление и дожди в Украине и в Киеве / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и теплой, ветер разгуляется разве что на востоке (до 15 м/с).

Потепление в Украине начнется с четверга, обещает синоптик Наталья Диденко. Днем столбики термометров дотянутся до комфортных +12-17 градусов. Вот только ночи пока останутся холодными – около +2-6 градусов, а местами даже заморозки 0-3 градуса.

Погода в Киеве 23 апреля будет теплой, но ветреной. Осадков ждать не стоит. Завтра прогнозируется до +17 градусов, потом станет еще теплее.

"Результативные дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины", – добавила Диденко.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло дал прогноз погоды для Украины до конца апреля. По его словам, дневная температура воздуха не превысит отметку в +15 градусов.