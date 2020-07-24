Погода на неделю: когда ждать +36 градусов

Синоптик - Погода в Украине будет жаркой и с грозами / УНИАН

Погода в Украине завтра, 25 июля 2020, будет еще сухой и не слишком горячей – а вот дальше возвращается жара.

Дожди в эту субботу вероятны лишь в западных областях, а также в Виннице и Житомире, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. В воскресенье, 26 июля, дожди на западе усилятся.

Температура днем ожидается на уровне +25-30 градусов, жарче на юге – до +33 градусов. Свежий воздух будет только в западных регионах.

Погода в Киеве завтра, 25 июля 2020, будет жаркой и сухой: до +26-29 градусов без существенных осадков. Дождь возможен разве что в субботу вечером и уже в воскресенье (кратковременный грозовой).

Погода в Украине на следующей неделе, по прогнозу УНИАН:

28 июля – дожди на западе и севере страны, днем от +25 до +35 градусов;

29-30 июля – без осадков и жарко, местами до +36 градусов.

31 июля – жара в большинстве регионов, дожди на западе;

1-2 августа – похолодание в большинстве регионов, на юге и востоке сохранится жара выше +30 градусов.

Напомним, ранее известный синоптик, профессор Вазира Мартазинова заявила о том, что летом 2020 года в Украине активно проявляются нетрадиционные температурные "качели". Согласно ее подсчетам, в конце июля и весь август в стране возможны продолжительные сухие периоды с высокими температурами.