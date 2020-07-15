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Лепота: синоптик обещает украинцам прекрасную погоду

Прогноз погоды в Украине на завтра предсказывает дожди лишь в нескольких областях.

15 июля 2020, 16:01
Синоптик - Погода в Украине завтра будет благоприятная
Синоптик - Погода в Украине завтра будет благоприятная / Фото pixabay.com

Погода в Украине завтра, 16 июля 2020, будет благоприятная, заверила синоптик Наталья Диденко. Аналогичная погода ждет и Киев.

Так, в четверг по Украине в среднем ожидается днем +22-27 градусов, прохладнее в Карпатах – там местами до +8-14 градусов.

На дожди и грозы стоит рассчитывать западным областям, а также Винницкому региону, а во второй половине дня – Житомирской области.

Читайте такжеСамые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережитьНа остальной территории – сухо и преимущественно солнечно. Умеренный ветер западного направления, который может переходить в порывистый при грозах.

Погода в Киеве завтра, 16 июля 2020, также будет комфортной: около +25 градусов и в первой половине дня точно без осадков. Небольшой дождь возможен ближе к вечеру.

Напомним, в начале недели Харьков после ливней затопило, люди передвигались на надувных матрасах. Городской водоотвод не справился с количеством осадков.

Ранее метеоролог рассказала, куда в Украине смещаются климатические зоны. В нашей стране и во всем мире есть климатический шок, считает эксперт.

В свою очередь синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27-29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

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