Синоптик предупредил о резком похолодании: в Украину идут снег и морозы

Температура снизится в конце октября, говорит прогноз погоды / Фото pixabay.com

Погода в Украине во второй половине октября испортится. Уже с 15-16 числа станет значительно прохладнее, столбики термометров поползут вниз. А в конце октября возможны дожди и даже снег.

Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Голеня, передает РБК-Украина.

"Не исключено значительное похолодание. Это уже будут не заморозки, это будет мороз", – рассказала синоптик.

По ее словам, после 20-х чисел октября снег в Украине – довольно обычное явление, особенно для северо-востока страны и Карпат.

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Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 9 октября, будет преимущественно сухой. Небольшие дожди возможны лишь в Житомирской и частично в Киевской областях. На смену дождям придут влажный воздух и туманы.

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует приближение похолодания и первый снег – уже под конец октября 2020.