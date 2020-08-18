Погода на Яблочный Спас: кому достались дожди, а кому +32° – синоптик

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Яблочный Спас / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, на Яблочный Спас 2020, будет с грозовыми дождями и сильным ветром. Но этот прогноз погоды касается только запада страны – на остальной территории сухо, а ветер будет дуть умеренно.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 19 августа термометры покажут в среднем +27-32 градуса. В зоне дождей, то есть в западных областях и особенно в Прикарпатье, температура воздуха будет ниже – около +21-25 градусов.

Читайте такжеКакого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о праздникеПогода в Киеве завтра, на Яблочный Спас, будет солнечной, сухой и жаркой. В столице ожидается около +30 градусов.

Похолодание и локальные дожди вернутся в Киев в пятницу, 21 августа. Но это предварительный прогноз.

"Предварительный прогноз на День Независимости Украины: в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, +27-32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22-27 градусов", – добавила Диденко.

Ранее синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине на осень 2020. Лето не будет уходить весь первый месяц осени.