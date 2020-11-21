Синоптики дали прогноз по первому снегу в областях

Синоптики рассказали, где в воскресенье выпадет снег / Фото pixabay.com

На территории Украины 22 ноября, в воскресенье, ожидается свежая морозная погода, а в северо-восточных регионах и на востоке выпадет мокрый снег.

Как информирует Укргидрометцентр, в большинстве областей Украины – без осадков, переменная облачность.

Что касается снега, то он выпадет в восточной и северо-восточной части страны – Сумская, Харьковская, Луганская области.

На всех дорогах страны возможна гололедица, кроме южной Украины.

Температура ночью от 0 до 5 градусов с отметкой "минус". Днем воздух прогреется до +5. При этом на востоке дневная температура ожидается около нуля.

В Киеве в воскресенье осадков не предвидится. Температура ночью от 0 до -2 градусов, а днем +1+3.

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/ Фото: Укргидрометцентр

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