Синоптики предупредили о резком изменении погоды

На Украину надвигаются заморозки / 1zoom.ru

Синоптики предупредили украинцев, что на территорию нашей страны надвигаются заморозки.

Об этом рассказали в Укргидрометценетре.

18 сентября в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, местами заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов.

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На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем небольшой дождь, в Житомирской области без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в Житомирской и Киевской областях +3…+8 градусов; днем +10…+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в Днепропетровской и Кировоградской областях +7…+12 градусов; днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

17 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+23 градуса, в Днепре возле Киева +19 градусов.