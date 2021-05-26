УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Скоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня

26 мая 2021, 05:31
Прослушать новость
Остановить

С 1 по 8 июня в ряде регионов Украины столбики термометров поднимутся до +25… +28 градусов. Погода в Киеве будет более прохладной.

погода, жара, собака
Погода в Украине совсем скоро будет жаркой / Фото pixaby

В Украину пришло метеорологическое лето, но не всюду. Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что летняя погода установилась в восточных областях – там среднесуточная температура поднялась выше +15 градусов.

"Это реперная точка метеорологического лета. Западная часть страны еще не достигла этой точки", – пояснила синоптик в интервью Obozrevatel.

Адаменко добавила, что погода в Украине в 2021 году очень близка к средним многолетним значениям.

"По предварительным прогнозам, жара будет в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях на следующей неделе и до 8 июня, там будет +25… +28 градусов", – сообщила синоптик.

На остальной территории страны, включая Киев, будет сохраняться умеренный температурный режим с температурой на уровне +21… +25 градусов.

Читайте такжеПоследние дни весны удивят украинцев: синоптик раскрыл детали

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В Украину движется серьезное похолодание, предупредили синоптики.
  • Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.
  • Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
  • Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.

"Холоднее всего будет в западных областях, Волынь, Житомир. В отдельные дни там будет около +18… +20 градусов, и ночные температуры достаточно высокие, комфортные, +7… +12 градусов. Шикарная, роскошная погода", – резюмировала Адаменко.

синоптик прогноз погоды Татьяна Адаменко новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Скоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбака Гороскоп на сегодня 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтахГороскоп на сегодня 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Назван лучший способ сжечь жир на животеНазван лучший способ сжечь жир на животе Как быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологовКак быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологов Гороскоп на 25 мая 2021 всех знаков Зодиака: успех в трех сферах и признаниеГороскоп на 25 мая 2021 всех знаков Зодиака: успех в трех сферах и признание

Последние новости

07:06
Сахарозаменители: мифы и реальность
07:04
Жестокое убийство известного историка в Николаеве: копы задержали подозреваемого Видео
06:42
Гороскоп на сегодня 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
06:40
Байден объяснил причину отказа от санкций против СП-2 и нарвался на жесткую критику
06:34
Изысканные и гламурные слитные купальники врываются в моду на лето 2021 Фото Видео
Реклама
06:34
Путин всеми силами хочет сделать из Лукашенко "нерукопожатного"
06:15
Эксперт оценил шансы на прорыв в переговорах Байдена и Путина по Украине Видео
06:05
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову Видео
05:31
Скоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня Видео
05:30
Гордон сделал прогноз о будущем Лукашенко и указал на опасность для России Видео
05:05
Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать Видео
04:23
В моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-х Фото Видео
03:51
В Украине и рядом с ней находятся десятки тысяч солдат России – генсек НАТО
02:59
Жена Джейсона Стейтема засветила напряженные соски на селфи в примерочной
02:14
Первая помощь при солнечных ожогах кожи: что быстро может помочь Видео
01:38
Гороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
00:51
Нападал в супермаркетах: в Киеве на Оболони орудовал "туалетный" насильник Видео
00:19
Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео
25 мая, вторник
23:55
В США придумали, как накажут Беларусь из-за задержания Протасевича Видео
23:35
Врачи назвали серьезную опасность сирени Видео
Реклама
22:55
Мать девушки Протасевича бьет тревогу из-за "признаний" дочери Видео
22:50
Украину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание Видео
22:33
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
22:09
Эксперт откровенно высказался о возможной встрече Зеленского с Байденом Видео
22:00
Сгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчину Видео
21:44
"Есть проблемы": сексолог рассказала, на какой признак в спальне нужно обратить внимание Видео
21:31
Госстат обнародовал печальные данные о продолжительности жизни украинцев Видео
21:25
У Байдена сделали заявление об обвинениях России в "угоне" самолета в Минске Видео
21:21
Известный украинский телеведущий шокировал радостной новостью Фото Видео
21:15
Деменция: как использовать музыку, чтобы улучшить мышление Видео
21:07
Байден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины
21:05
В Сети появилось видео допроса девушки Протасевича Видео
20:52
Названы приметы для привлечения благополучия, денег и удачи Видео
20:49
Кризис похлеще пандемии: чем грозят авиасанкции Евросоюза против Беларуси мнение
20:18
Выяснилось, какой побочный эффект от COVID-вакцины бывает только у детей
20:18
"Это полный бред": эксперт раскритиковал идею Минобороны насчет Железного купола Видео
19:55
"Подбегает и шлепает": в Москве мужчина бегает в метро и хватает девушек за попу Видео
19:45
Грозовую погоду насулили четырем областям Украины: синоптик назвал погодных лузеров Видео
19:42
В ТКГ резко ответили на громкое заявление Лаврова о Донбассе Видео
19:41
Макрон прошелся по санкционной политике против России
Реклама
19:09
Евросоюз ударил очередными санкциями по Беларуси Видео
19:01
В Беларуси на два месяца арестовали девушку Протасевича: в чем ее обвиняют Видео
18:58
Главным тренером Шахтера стал итальянский специалист: что о нем известно
18:46
Как на рынке рабов: почему ЕС не станет окончательно ссориться с Лукашенко мнение
18:45
В МИД резко ответили Беларуси на претензии Минска из-за разрыва авиасообщения Видео
18:42
Мощный ураган и торнадо наделали беды жителям Херсонской области Фото Видео
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:38
В Укрпочте поведали, продолжат ли доставлять посылки в Беларусь Видео
18:21
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Видео
17:50
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года" актуально
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять