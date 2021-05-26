Скоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня

Погода в Украине совсем скоро будет жаркой / Фото pixaby

В Украину пришло метеорологическое лето, но не всюду. Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что летняя погода установилась в восточных областях – там среднесуточная температура поднялась выше +15 градусов.

"Это реперная точка метеорологического лета. Западная часть страны еще не достигла этой точки", – пояснила синоптик в интервью Obozrevatel.

Адаменко добавила, что погода в Украине в 2021 году очень близка к средним многолетним значениям.

"По предварительным прогнозам, жара будет в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях на следующей неделе и до 8 июня, там будет +25… +28 градусов", – сообщила синоптик.

На остальной территории страны, включая Киев, будет сохраняться умеренный температурный режим с температурой на уровне +21… +25 градусов.

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В Украину движется серьезное похолодание, предупредили синоптики.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.

Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.

Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.

"Холоднее всего будет в западных областях, Волынь, Житомир. В отдельные дни там будет около +18… +20 градусов, и ночные температуры достаточно высокие, комфортные, +7… +12 градусов. Шикарная, роскошная погода", – резюмировала Адаменко.