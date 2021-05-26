Скоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня

С 1 по 8 июня в ряде регионов Украины столбики термометров поднимутся до +25… +28 градусов. Погода в Киеве будет более прохладной.
В Украину пришло метеорологическое лето, но не всюду. Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что летняя погода установилась в восточных областях – там среднесуточная температура поднялась выше +15 градусов.
"Это реперная точка метеорологического лета. Западная часть страны еще не достигла этой точки", – пояснила синоптик в интервью Obozrevatel.
Адаменко добавила, что погода в Украине в 2021 году очень близка к средним многолетним значениям.
"По предварительным прогнозам, жара будет в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях на следующей неделе и до 8 июня, там будет +25… +28 градусов", – сообщила синоптик.
На остальной территории страны, включая Киев, будет сохраняться умеренный температурный режим с температурой на уровне +21… +25 градусов.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
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"Холоднее всего будет в западных областях, Волынь, Житомир. В отдельные дни там будет около +18… +20 градусов, и ночные температуры достаточно высокие, комфортные, +7… +12 градусов. Шикарная, роскошная погода", – резюмировала Адаменко.