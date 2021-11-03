Снег повалит в ноябре, ударит мороз: украинцам назвали даты

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Первый снег с морозами в Киеве ожидаются уже в середине ноября. По прогнозу синоптиков, до 15 ноября в Киеве ожидается дождливая погода.

А уже 14 ноября в столице может выпасть первый снег, идет речь в прогнозе погоды, опубликованном на сайте Meteo. Снег прогнозируется и на следующий день 15 ноября.

При этом стоит ожидать резкого снижения температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Обратим внимание, что по прогнозу синоптиков морозы продержатся еще несколько дней. Кроме того, до 24 ноября погода в Киеве будет дождливой.

Новую порцию снега в Киеве прогнозируют с 24 ноября. Температура воздуха ожидается до -2 градусов.

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На следующий день снова прогнозируют снег, а температура уже опустится до -4 градусов. В дальнейшем синоптики ожидают дождливую погоду и постепенное повышение темературы до +11 градусов.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

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