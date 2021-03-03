Тепло и солнце, но с нюансом: украинцев предупредили о погодной неприятности

Синоптик предупредила про похолодание в Украине / pixabay

Погода в Украине 4 марта 2021 обойдется без осадков. Синоптик Наталья Диденко на пару с антициклоном Жаклиин обещают украинцам сухой и теплый четверг.

Термометры завтра днем покажут до 7-14 градусов тепла. Прохладнее будет лишь на северо-востоке: там ожидается 2-4 градуса выше нуля.

Из синоптических неприятностей – только порывистый ветер.

Погода в Киеве завтра, 4 марта 2021, будет сухой и теплой. Температура днем прогнозируется до 10 градусов тепла.

"В пятницу придут осадки, а в субботу-воскресенье похолодает", – предупредила Диденко.

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