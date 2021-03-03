Тепло и солнце, но с нюансом: украинцев предупредили о погодной неприятности

Синоптик Наталья Диденко обещает украинцам сухой и теплый четверг. Но скоро погода ухудшится.
Погода в Украине 4 марта 2021 обойдется без осадков. Синоптик Наталья Диденко на пару с антициклоном Жаклиин обещают украинцам сухой и теплый четверг.
Термометры завтра днем покажут до 7-14 градусов тепла. Прохладнее будет лишь на северо-востоке: там ожидается 2-4 градуса выше нуля.
Из синоптических неприятностей – только порывистый ветер.
Погода в Киеве завтра, 4 марта 2021, будет сухой и теплой. Температура днем прогнозируется до 10 градусов тепла.
"В пятницу придут осадки, а в субботу-воскресенье похолодает", – предупредила Диденко.
Погода в Украине: новости
- Синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта. До 6 марта не следует ожидать устойчивого существенного потепления, предупредил Роман Мурмыло.
- Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на три месяца. По его словам, прохладно будет даже в мае.
- Еще один прогноз погоды говорит о том, что в Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Автор: Диана Беловодская