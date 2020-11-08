Туман и ночные "минусы": синоптик дала прогноз погоды на неделю

В Украину идет похолодание.
Погода в Украине в ближайшее время будет сухой, но холодной. Ожидаются туманы, видимость составит 200-500 метров.
Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
В понедельник, 9 ноября, в течение дня температура воздуха составит +7… +12 градусов, на юге столбики термометров поднимутся до +10… +14 градусов.
"В дальнейшем, в течение недели, похолодание будет добавлять по 2-5 градусов, пока во второй половине недели не поползут ночные "минусы", - прогнозирует синоптик.
Погода в Киеве в понедельник дождь не предусматривает, ожидается туман. Температура воздуха днем составит около 8 градусов.
Напомним:
- Синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждет зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
- Климатолог Вера Балабух заявила, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
Автор: Анна Багрий