Украину атакует трескучий мороз и опасная погода

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень холодной. Синоптики прогнозируют сильный мороз до -9 градусов. Однако, днем будет солнечная погода.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что на этой неделе территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустится.

В ближайшие трое суток ожидается сухая погода. Температура ночью 26-27 октября от +1 до -5, в Карпатах и на крайнем востоке страны до -9 мороза.

На Востоке Украины будет холоднее всего – +9...+11 градусов. В Сумской области температура прогреется только до +8...+10.

Теплее всего будет на Западе: в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областях днем ожидают +12...+14 градусов.

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Ночью на территории всех областей будут фиксировать минусовые температуры. На Донетчине и Луганщине ночью будет холоднее всего – -7...-5 градусов.

В Киеве погода днем будет ясной и без осадков. Синоптики прогнозируют +9...+ 11 градусов днем, 0...-2 – ночью.

Когда потеплеет в Украине

В Украину вернется потепление с 28 октября. Дожди отойдут, а температура воздуха поднимется, в частности ночью.

Температура воздуха на западе составит +10 +14, а ночью -1 +4. На севере страны ожидается днем +9 +12, а ночью 0 +3. В восточных регионах днем будет +9 +11, а ночью -1+2.

На юге страны прогнозируют днем +10 +13, а ночью +1 +7. В центральных областях днем будет +9 +14, а ночью -1 +4.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.