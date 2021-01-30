Украину накрыл новый снежный циклон: какие регионы под прицелом стихии

Циклон с юго-запада Olaf добрался до столицы Украины и уже через несколько часов киевлян ждет снег.
Погода в Украине в ближайшее время ухудшится из-за нового снежного циклона. 30 января пройдет снег, на дорогах гололедица, 1 февраля в некоторых областях ожидаются настоящие снегопады.
Как сообщает ГСЧС, погода в Украине 30 января - снежная, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей снег с дождем. На дорогах, кроме юго-восточных областей, гололедица. В восточных областях, Приазовье и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха днем от 2° мороза до 3° тепла; в восточных и южных областях днем 2-7° тепла.
Погода в Киевской области 30 января тоже снежная. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем 0-2° мороза.
Ситуация на дорогах Украины: 30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (уровень опасности – желтый).
Погода в Киеве 30 января
Циклон с юго-запада Olaf добрался до Киева. В течение субботы, 30 января, в столице ожидается снег.
"Облачные системы с юго-запада уже достигли столицы, и через несколько часов начнется снег. Такую погоду вызывает очередной циклон по имени Olaf", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
Погода в Украине 1 февраля
По прогнозам ГСЧС, в большинстве северных и центральных областей, а также Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.
Из-за погодных условий 1 февраля могут отключить свет в отдельных населенных пунктов. Также синоптики предупреждают о нарушении движения автотранспорта на отдельных участках дорог.
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