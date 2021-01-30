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Украину накрыл новый снежный циклон: какие регионы под прицелом стихии

30 января 2021, 10:20
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Циклон с юго-запада Olaf добрался до столицы Украины и уже через несколько часов киевлян ждет снег.

люди,зима,снег
На Украину надвигается снежный шторм / Reuters

Погода в Украине в ближайшее время ухудшится из-за нового снежного циклона. 30 января ​​пройдет снег, на дорогах гололедица, 1 февраля в некоторых областях ожидаются настоящие снегопады.

Как сообщает ГСЧС, погода в Украине 30 января - снежная, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей снег с дождем. На дорогах, кроме юго-восточных областей, гололедица. В восточных областях, Приазовье ​​и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в восточных и южных областях днем ​​2-7° тепла.

Погода в Киевской области 30 января тоже снежная. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем ​​0-2° мороза.

Погода в Украине 30 января / METEO.GOV.UA

Ситуация на дорогах Украины: 30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (уровень опасности – желтый).

Погода в Украине 31 января / METEO.GOV.UA

Погода в Киеве 30 января

Циклон с юго-запада Olaf добрался до Киева. В течение субботы, 30 января, в столице ожидается снег.

"Облачные системы с юго-запада уже достигли столицы, и через несколько часов начнется снег. Такую погоду вызывает очередной циклон по имени Olaf", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Погода в Украине 1 февраля

По прогнозам ГСЧС, в большинстве северных и центральных областей, а также Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за погодных условий 1 февраля могут отключить свет в отдельных населенных пунктов. Также синоптики предупреждают о нарушении движения автотранспорта на отдельных участках дорог.

Погода в Украине 1 февраля / METEO.GOV.UA

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
  • Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
  • Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

ГСЧС новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
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