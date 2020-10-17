Украину предупредили о "разгуле" стихий: где ожидается дождь с мокрым снегом

Сегодня части Украины грозят значительные дожди, предупредили синоптики / УНИАН

Погода сегодня – в субботу, 17 октября, в ряде регионов Украины ожидается опасная, "разгуляются" стихии – прогнозируются значительные дожди и мощные порывы ветра.

В Карпатах ожидаются значительные дожди с мокрым снегом, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что в частности, неблагоприятная погода прогнозируется в Киевской области – с 9 часов утра ветер ускориться до 15-24 м/с, и будет серьезный дождь.

Погода в Украине сегодня – в каких областях разгуляются стихии:

Значительные дожди прогнозируются днем в Карпатском регионе, а также в северных и центральных областях (исключение – Днепропетровщина);

Порывы ветра 15-20 м/с не грозят только западным регионам Украины.

Сегодня части Украины грозят значительные дожди, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua