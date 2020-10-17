Украину предупредили о "разгуле" стихий: где ожидается дождь с мокрым снегом

Прогноз погоды на сегодня для части Украины мокрый и ветреный.
Погода сегодня – в субботу, 17 октября, в ряде регионов Украины ожидается опасная, "разгуляются" стихии – прогнозируются значительные дожди и мощные порывы ветра.
В Карпатах ожидаются значительные дожди с мокрым снегом, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики добавили, что в частности, неблагоприятная погода прогнозируется в Киевской области – с 9 часов утра ветер ускориться до 15-24 м/с, и будет серьезный дождь.
Погода в Украине сегодня – в каких областях разгуляются стихии:
- Значительные дожди прогнозируются днем в Карпатском регионе, а также в северных и центральных областях (исключение – Днепропетровщина);
- Порывы ветра 15-20 м/с не грозят только западным регионам Украины.
- Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на 17 октября. Эксперт предупредила, что в Украину ворвется активный циклон Foelke, и ряду областей страны грозит непогода.
- До этого в Укргидрометцентре прогнозировали, что 17 октября в Киеве будет неблагоприятная погода – столицу накроет очень сильный дождь.
Автор: Екатерина Присяжнюк