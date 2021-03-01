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В Украину идет настоящая весна и резкое потепление до +15

1 марта 2021, 17:51
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Первая неделя весны порадует украинцев теплом, но напомнит снегопадами и ночными морозами.

Погода
В Укарине потеплеет до +15 / pixabay

Погода в Украине 2 марта порадует жителей нашей страны. Синоптики прогнозируют, что почти во всех областях разгуляется весна, и только в нескольких регионах прогнозируют дожди со снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков, температура будет колебаться от +1 до +13 градусов.

Теплее всего будет на западе, в Ивано-Франковской области днем температура воздуха прогреется вплоть до +13 градусов. В то же время на востоке будет довольно прохладно.

Там все еще будет ощущаться, как прощается зима. Ведь в Харьковской и Луганской областях прогнозируют дожди со снегом. Столбики термометров днем поднимутся максимум до +5 градусов.

Кроме этого, дожди со снегом накроют и Сумскую область. Однако в остальных регионах центра и севера осадков не предвидится. Температура там поднимется максимум до + 8 градусов.

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На юге теплее всего будет на Николаевщине, днем температура там будет достигать + 6...+8 градусов. В Одессе и Херсоне будет лишь на несколько градусов меньше.

2 марта в Киеве осадков не прогнозируют, однако будет порывистый западный ветер. Ночью температура приблизится к нулю, однако уже днем поднимется до +5 градусов.

Погоды в городах Украины на вторник, 2 марта

  • Ужгород – + 9...+11
  • Львов – + 8...+10
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – + 8...+10
  • Черновцы – + 8...+10
  • Хмельницкий – + 6..+8
  • Луцк – + 8...+10
  • Ровно – + 7...+9
  • Житомир – + 5...+7
  • Винница – + 6...+8
  • Одесса – + 5...+7
  • Николаев – + 6..+8
  • Херсон – + 5..+7
  • Симферополь – + 5...+7
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – + 4...+6
  • Чернигов – + 4...+6
  • Сумы – + 1...+3
  • Полтава – + 4...+6
  • Днепр – + 4...+6
  • Запорожье – + 2...+4
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – + 2...+4
  • Киев – + 4...+6

По прогнозу синоптиков, в Украину придет настоящее весеннее тепло уже в четверг, 4 марта. Погода будет сухой и преимущественно ясной.

На западе воздух прогреется до +15, на юге и в центре – до +12, в северных и восточных регионах 8-10 тепла. Ночью в большинстве регионов страны температура опустится до 1-4 мороза, в Черкассах, северных и восточных областях ночью 5-6 градусов ниже нуля.

В столице погода будет сухой и теплой, днем 9-11 тепла, ночью 2-4 ниже нуля.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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