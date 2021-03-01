В Украину идет настоящая весна и резкое потепление до +15

Первая неделя весны порадует украинцев теплом, но напомнит снегопадами и ночными морозами.
Погода в Украине 2 марта порадует жителей нашей страны. Синоптики прогнозируют, что почти во всех областях разгуляется весна, и только в нескольких регионах прогнозируют дожди со снегом.
Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков, температура будет колебаться от +1 до +13 градусов.
Теплее всего будет на западе, в Ивано-Франковской области днем температура воздуха прогреется вплоть до +13 градусов. В то же время на востоке будет довольно прохладно.
Там все еще будет ощущаться, как прощается зима. Ведь в Харьковской и Луганской областях прогнозируют дожди со снегом. Столбики термометров днем поднимутся максимум до +5 градусов.
Кроме этого, дожди со снегом накроют и Сумскую область. Однако в остальных регионах центра и севера осадков не предвидится. Температура там поднимется максимум до + 8 градусов.
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На юге теплее всего будет на Николаевщине, днем температура там будет достигать + 6...+8 градусов. В Одессе и Херсоне будет лишь на несколько градусов меньше.
2 марта в Киеве осадков не прогнозируют, однако будет порывистый западный ветер. Ночью температура приблизится к нулю, однако уже днем поднимется до +5 градусов.
Погоды в городах Украины на вторник, 2 марта
- Ужгород – + 9...+11
- Львов – + 8...+10
- Ивано-Франковск – +11...+13
- Тернополь – + 8...+10
- Черновцы – + 8...+10
- Хмельницкий – + 6..+8
- Луцк – + 8...+10
- Ровно – + 7...+9
- Житомир – + 5...+7
- Винница – + 6...+8
- Одесса – + 5...+7
- Николаев – + 6..+8
- Херсон – + 5..+7
- Симферополь – + 5...+7
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – + 4...+6
- Чернигов – + 4...+6
- Сумы – + 1...+3
- Полтава – + 4...+6
- Днепр – + 4...+6
- Запорожье – + 2...+4
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +3...+5
- Харьков – + 2...+4
- Киев – + 4...+6
По прогнозу синоптиков, в Украину придет настоящее весеннее тепло уже в четверг, 4 марта. Погода будет сухой и преимущественно ясной.
На западе воздух прогреется до +15, на юге и в центре – до +12, в северных и восточных регионах 8-10 тепла. Ночью в большинстве регионов страны температура опустится до 1-4 мороза, в Черкассах, северных и восточных областях ночью 5-6 градусов ниже нуля.
В столице погода будет сухой и теплой, днем 9-11 тепла, ночью 2-4 ниже нуля.
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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Власти и синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.