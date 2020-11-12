В Украину идут затяжные холода: синоптики огорчили прогнозом погоды ​

В Украину идет снег / УНИАН

​Погода в Украине будет морозной, а на выходных в некоторых областях пойдет первый снег. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о том, что стоит готовиться к затяжному холодному периоду.

Погода в пятницу, 13 ноября, будет ясной. Температура воздуха на западе и юге +5 +10, ночью +2 +4 градуса. Остальные территории подморозит. Днем будет +3 +5, ночью от -4 до +1 градуса.

В Киеве пятница,13-е, принесет +3 +5 градусов тепла днем и -1 +1 ночью.

Погода в субботу, 14 ноября, будет с осадками. На север страны нагрянет мокрый снег. Температура останется на прежнем уровне.

В Киеве в субботу будет идти мокрый снег. Температура днем +3 +5 градуса, ночью -1 +1.

15-16 ноября снова будет царить антициклон с сухой погодой. Но будет холодно - от +1 до +5 днем, и заморозками до -5 градусов ночью. На юге и западе - от +4 до +9 в дневное время, до -1 +4 в ночное.

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