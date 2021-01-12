В Украину несутся снегопады и морозы

Погода в Украине на 13 января / УНИАН

Погода в Украине 13 января будет снежной и морозной. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, на востоке ожидаются сильные снегопады в дневные и ночные часы.

Температура воздуха упадет ночью до -5 -3 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

В южных областях Украины пройдет мокрый снег и снег с дождем в Херсоне, в Одессе и Николаеве – мелкий снег. Ночная температура воздуха составит -3 -1 градус, днем от -2 до +1 градуса.

На севере ожидается небольшой снег днем, ночью без существенных осадков. Температура воздуха ночью упадет до -5 градусов, днем ожидается от -3 до -1 градуса.

В западных областях синоптики прогнозируют снег ночью и днем, местами сильный. Температура воздуха составит ночью от -3 до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

Читайте такжеВ Васильев день в Украине ударят сильные морозы

В центральной части страны будет идти мелкий снег, местами мокрый снег с дождем. Ночью от -5 до -3 градусов, днем от-3 до 0 градусов.

В Киеве 13 января синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер северо-восточный. Ночью температура упадет до -4 градусов, днем ожидается около -2 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: