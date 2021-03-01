Весна принесла в Украину потепление до +12°

Синоптик описала, какой будет погода в Украине на неделе / 1zoom.ru

Первый день весны в Украине оказался ветреным, с осадками и колебаниями температур. Завтра погода также будет с осадками и крайне ветреной, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Небольшие осадки 2 марта наиболее вероятны на востоке и северо-востоке Украины ближе к вечеру. В целом, первая половина недели в Украине будет без серьезных осадков. А вот 5 марта осадки придут в северные, западные и отчасти центральные области.

Читайте такжеМагнитная буря с 1 марта сожмет сердце: как пережитьТемпература воздуха во вторник днем ожидается в пределах 4-8 градусов выше нуля. Прохладнее будет на востоке и северо-востоке: там от 1 до 4 градусов тепла. А вот на западе Украине прогнозируется до 12 градусов тепла.

Погода в Киеве 2 марта будет ветреной, но без осадков. Ночью ожидается около нуля, а днем – до 4-5 градусов.

В среду-четверг в Киеве приятно потеплеет, а вот погода на 5, 6 и 7 марта снова обещает похолодание.

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