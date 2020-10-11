"Зимнее бабье лето": синоптики ошарашили прогнозом погоды

Синоптики предупредили о теплой зиме / 1zoom.ru

В Украине нынешняя зима обещает быть теплой, но в некоторые дни все же ожидаются заморозки.

Как пишет РБК-Украна, украинский синоптик Татьяна Адаменко прогнозирует, что есть вероятность того, что зима будет вообще почти без снега, как и в прошлом году. Однако в то же время есть вероятность того, что в зимний период будут холодные дожди. По мнению синоптика, это не самый плохой вариант, поскольку Украина сейчас страдает от засухи.

Также синоптики предупреждают, что ждать снега этой зимой не стоит, однако будут ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.

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"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", - прогнозирует эксперт.

Также народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует плюсовую температуру даже ночью в декабре и приход холодов только после Дня святого Николая. Он назвал такую аномально теплую погоду "зимним бабьим летом". А накануне Нового года, по его словам, возможны небольшие заморозки и снег.

Прогноз погоды - что было ранее: