Стало известно, какой напиток помогает быстро похудеть

7 сентября 2018, 05:43

Исследователи ответили на вопрос, волнующий миллионы пухлых людей.

Иллюстративное фото / Likar.info

На Западе ученые окончили длительные исследования и установили, что для похудения людям необходимо вместо черного кофе пить зеленый.

В экспериментах приняли участие три десятка волонтеров с лишним весом, сообщает портал Dailu Industy Reports. Согласно обнародованным данным, ученые за ними наблюдали в течение дюжины недель. Половина волонтеров употребляла обычный черный кофе, а вторая половина – напиток, обогащенный 200 миллиграммами экстракта зеленых кофейных зерен.

В конечном итоге, люди во второй группе похудели на 5,4 килограмма в среднем, а употреблявшие традиционный кофе − на 1,7 килограмма. По словам ученым, зеленый кофе способствует потере лишнего веса, поскольку он содержит компоненты, "расщепляющий" жировые складки.

Читайте такжеМного кофе не бодрит: известная диетолог развеяла миф про кофеК слову, экстракт зеленых кофейных зерен давно признан натуральным стимулятором и представляет из себя менее переработанную версия кофе (содержащую меньше кофеина). Однако эти зерна насыщены антиоксидантами и хлорогеновой кислотой, которая и обеспечивает эффект похудения. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США обнаружили норвую неожиданную пользу от кофе.

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