В США ученые обнаружили новую неожиданную пользу от кофе

В США команда ученых из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе выяснила, что употребление напитков, содержащих кофеин, заметно повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress. Всего в исследовании приняли участие 72 добровольца, которые, однако, не знали об истинной цели эксперимента и считали, что будут дегустировать продукцию нового кофейного бренда.

Волонтерам ученые поручили умеренно употреблять кофе (не более четырех чашек в день). Кроме того, добровольцев разделили на две группы, одна из которых (опытная) получала напиток (с 270 миллиграммами кофеина) до общего сбора, а вторая (контрольная) — после.

После (либо до) того, как они выпили кофе, то должны были в течение 15 минут подумать над темой о международном протестном движении "Оккупай" и оценить ее возможность ее включения в список тем для групповой дискуссии. Кроме того, добровольцам также предложили "прикинуть" уровень заинтересованности в обсуждении — свой и других участников.

Оказалось, что люди, пьющие кофе до выполнения задачи, гораздо лучше (в 1,4 раза) работали в коллективе, чем люди из второй группы. В ходе дополнительных исследований, в котором участвовали 62 волонтера, употреблявшие в ходе исследования кофе с кофеином и без, учеными был получен аналогичный результат.

Напомним, ранее ученые рассказали, как быстро похудеть с помощью кофе.