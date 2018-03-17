Ученые посоветовали, как быстро похудеть с помощью кофе

В результате ряда исследований ученые выяснили, что кофеин способствует сжиганию жировых клеток в организме.

Кофе обладает еще одним важным качеством – он помогает справиться с чувством голода. Об этом сообщает издание MailOnline.

Многолетние исследования показали, что содержащиеся в этом бодрящем напитке вещества блокируют определенные центры головного мозга, отвечающие за чувство голода.

Не менее важным, по утверждению экспертов, является способность кофе ускорять обмен веществ. Это ключевой фактор для людей, которые старше 35 лет, поскольку с возрастом этот процесс в организме постепенно замедляется.

Отмечается, что 47 человек на протяжении трех месяцев принимали участие в эксперименте. На первый месяц они отказались от кофе, затем пили по четыре чашки напитка в день, и на третий месяц увеличили суточную дозу до восьми чашек.

За этот период участники эксперимента сдали сотни разнообразных анализов. После их изучения исследователи пришли к выводу, что у всех 47 кофеманов отлеживается положительная динамика.

В результате эксперимента ученые также выяснили, что кофе способно выводить естественным путем из организма стероиды.

Однако исследователи предупреждают, что злоупотреблять кофейной диетой не стоит. Употреблять бодрящий напиток необходимо в меру, поскольку он дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для утоления голода достаточно выпить две-три чашки несладкого кофе в день.

Напомним, ранее ученые сообщали, что острые продукты питания помогут в борьбе с лишними килограммами, уменьшат потребление соли и нормализируют работу сердечно-сосудистой системы.