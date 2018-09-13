Под каким знаком Зодиака рождаются самые красивые женщины и мужчины / golbis.com

Сразу оговоримся, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Судить о красоте по дате рождения – личное дело вкуса каждого. Поэтому мы сначала предлагаем вам мини-рейтинг от астрологов, а затем проанализируем, в чем состоит красота каждого из знаков зодиакального круга.

Также мы выяснили, в чем состоит красота каждой из стихий.

Под каким знаком Зодиака рождаются самые красивые женщины

Итак, самый красивый знак Зодиака, по мнению астрологов, – это Лев. Представительницы этого знака – дамы стильные, демонстрирующие класс и роскошь. Этим, собственно, и привлекают внимание противоположного пола практически везде и всюду. Причем, как правило, женщины-Львы о своей красоте и впечатлении на мужчин знают – отсюда их уверенность в себе.

Также в тройку официально вошли Близнецы и Рак. На форумах в Сети еще нередко вносят в этот топ Весы, которые находятся под покровительством Венеры, и Скорпионов.

Близнецы многогранны, с ними нескучно. Они умеют заинтересовать и заинтриговать партнера. Любят и умеют менять имидж, тем самым поддерживая интерес к себе своего спутника жизни.

Раки чаще всего обладают красотой неброской. Но они как их стихия – вода – если уж просочились в душу мужчины, то "высушить" их не так-то легко. Эти с виду скромницы, как правило, западают в сердце надолго.

Читайте такжеСтало известно, женщины под какими знаками Зодиака самые вульгарныеЖенщины-Весы чаще всего выделаются красивым лицом и руками. Их проблема – умение одеваться. Решив этот вопрос, они способны горы свернуть. Тем более, что представительницы этого знака крайне артистичны, что также играет им на руку.

Красота Скорпионов чаще всего экзотична. Мужчин они чаще всего привлекают своей сексуальностью, бойким язычком и вызовом: этих дам нужно добиваться, а то, что тяжело досталось – больше ценится.

А теперь об остальных представительницах зодиакального круга.

Овен: даже если Бог не дал им яркой внешности, они компенсируют это умением красиво одеваться и правильно себя подать. Часто в их внешности есть какая-то асимметричность, но большинство мужчин расценивают ее как некую "изюминку".

Даже если женщину-Тельца не получится назвать красавицей – ее бесспорно надлежит признать "самой обаятельной и привлекательной". Мужчин они привлекают не только обаянием, но и своей мягкостью и бесконфликтностью: несмотря на довольно жесткий нрав и стальную волю, со своими половинками эти дамы конфликты устраивать не любят.

Девы чаще всего из-за своей внешности не расстраиваются, предпочитая сами из себя "лепить" Галатей. Отсюда и любовь представительниц знака к походам в салоны, шоппингу, парфюмерии и различным видам спорта.

Стрельцы берут своей харизмой, они умеют развлечь и увлечь, прекрасные собеседницы. Любят пробовать новое, покорять новые вершины. С такими спутницами скучно никогда не будет.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиКозероги зачастую обладают внешностью "на любителя", но кто сказал, что в жизни мало "любителей"? Тем более, что представительницы этого знака могут смело похвастаться стильностью, целеустремленностью и элегантностью. А такое всегда в цене.

Женщины-Водолеи подкупают мужчин аппетитными формами (стройными они бывают редко, стоит вспомнить хотя бы Веру Брежневу) и своим внутренним светом. Их сильная сторона – здоровая кожа, слабая – излишняя надменность, из-за которой можно ненароком и пропустить достойного кандидата.

Рыбы притягивают мужчин не столько внешностью, сколько своей таинственностью и холодностью. С виду холодные и равнодушные – внутри они довольно пылкие и страстные. И такой контраст пленяет мужчин.

В чем красота знаков Зодиака каждой стихии

Представительницы стихии огня – Овен, Лев и Стрелец – это женщины провокационные, полные собственного достоинства и гордости. Они уверены в своей красоте – и мужчины просто не только не хотят, но даже и не решаются спорить с ними в этом вопросе.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь-2018: подробный прогноз для всех знаков ЗодиакаПредставительницы стихии воздуха – Близнецы, Весы и Водолей – подкупают своим вечно молодым отношением к жизни. Зачастую благодаря любви к спорту они держат себя в отличной форме, что, несомненно, не остается без внимания мужчин.

Представительницы стихии воды – Рак, Скорпион и Рыбы – берут своей чувственностью и нежностью. Их романтичный образ пробуждает что-то рыцарское в представителях сильной половины человечества.

Представительницы стихии земли – Телец, Дева и Козерог – привлекают мужчины своим спокойствием и респектабельностью. Мужчина ценит уверенность в такой спутнице.

Под каким знаком Зодиака рождаются самые красивые мужчины

Самые красивые знаки Зодиака, по мнению астрологов, среди мужчин – это Лев, Водолей и Близнецы.

Лев берет своей харизмой, джентельменским поведением и лидерскими качествами. Представители этого знака всегда следят за своим внешним видом.

Водолеи чаще всего способны уболтать практически любую даму, а женщины ведь любят ушами. А Близнецы чаще других пополняют ряды альфа-самцов.

На форумах также к красавчикам относят Тельцов (свою красоту они сохраняют до старости) и Стрельцов (о сексуальности которых ходят легенды).