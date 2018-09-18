Ссоры и аферы: о чем предупреждают карты таро 18 сентября каждый знак Зодиака

18 сентября 2018, 06:53

Лучше всего провести этот вторник пассивно.

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Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака / wall.alphacoders.com

Гороскоп на картах таро на 18 сентября 2018 предвещает, что весь день пройдет под властью старшего аркана.

Этот день не подходит для новых начинаний и открытия чего-то нового. Это день спокойствия и мягкости, даже, можно сказать, пассивности. Лучше всего заняться омолаживающими процедурами: сделать стрижку, сходить на маникюр и т.п.

Важные переговоры и крупные сделки лучше отложить. Аркан "Башня" предвещает ссоры, конфликты, а также предупреждает, что человек может стать жертвой некой аферы.

Гороскоп таро на 18 сентября-2018 для всех знаков Зодиака

Овну карты советуют придерживаться ранее намеченного пути, не отклоняясь от него излишне далеко.

У Тельца будет нервный день. Лучше заранее выпить успокоительного и настроится на то, что придется держать себя в руках – иначе конфликтов не избежать. А они могут сильно аукнуться в будущем.

Читайте такжеЭротический гороскоп от Pornhub на сентябрь для всех знаков ЗодиакаНервный день и у Близнецов. Им везде будет видеться подвох. Единственный совет тут: постараться увидеть позитив даже в раздражающих вещах.

Раков ждет расставание. Отпускать этого человека или вещь нужно легко: эта "потеря" к лучшему.

Львам выпал день борьбы – за место в транспорте, под солнцем, последний батон в магазине и т.п. Постарайтесь распределить свои силы так, чтобы их хватило до вечера.

Спокойный день выдастся у Дев. Им стоит ловить момент – и немного отдохнуть, плывя по течению и тем самым экономя силы.

Весам стоит поменьше обращать внимания на мнение окружающих: это сэкономить им массу нервов.

Сложный день и у Скорпиона. Но у этого дня есть и плюс: опыт, полученный в этот вторник, весьма и весьма пригодится в будущем.

Стрельцам стоит уделить внимания детям: семейный вопросы выйдут на первый план.

Читайте такжеГороскоп с 17 сентября до 17 октября: астрологи предвещают санкции от США и закручивание гаек от ПутинаКозерогу день сулит некое завершение – проекта, отношений или даже надежд. Нужно просто принять это и смириться.

Водолей грозит устроить эмоциональный взрыв в отдельно взятом коллективе. Но держать в себе – не вариант. Лучше уж выплеснуть наболевшее.

У Рыб проявятся собственнические замашки. Главное – вовремя себя приструнить, иначе конфликта не избежать.

Напомним, на текущей неделе, 17-23 сентября, четырем  знакам Зодиака грозит опасность. Опасными являются 19 и 20 сентября. 

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, счастливчиками первого месяца осени станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.

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