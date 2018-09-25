Ученые объяснили, почему по утрам бывает плохое настроение

Бананы и шоколад улучшают настроение / 1zoom.ru

Даже здоровые люди по утрам зачастую находятся далеко не в самом радужном расположении духа: почти 25% из них жалуются утреннюю слабость и недомогания. И этому есть научное объяснение.

Все дело в том, что к утру в организме уменьшается количество эндорфинов – "гормонов счастья", сходных по структуре с опиатами. И также как и опиаты они уменьшают чувство боли и улучшают эмоциональное состояние. При этом их выброс в организм приходится на вечер, а за ночь их запас тает, пишет Telegram-канал "Интересные факты".

Улучшить настроение может вкусная еда, которая стимулирует выработку эндорфинов. В список таких продуктов входят бананы, шоколад и какао, а также грейпфруты.

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