Медики выяснили, какая диета приносит самый большой вред здоровью

Кетогенная диета. Иллюстративное фото / pohudejkina

Диетологи больницы "Бригам Уоменс" в Бостоне (штат Массачусетс, США) после длительных клинических исследований выяснили, что кетогенная диета в несколько раз увеличивает шансы на развитие серьезных заболеваний.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном интернет-портале Science Alert. Согласно обнародованным данным, смысл кетогенной диеты заключается в максимальном употреблении как можно меньшего количества углеводов, максимального количества жиров и умеренного количества жиров.

По информации исследователей, таковые ограничения "переучивают" пищеварительную систему, что, в конечном итоге, обязательно приведет к анорексии и сбоям в работе органов пищеварительной системы.

Кроме того, кетогенная диета может привести к критическим колебаниям уровня глюкозы в крови, что и сможет привести к диабету. В целом медики допускают возможность ее использования только в течение короткого периода времени — от двух недель до месяца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, чем полезна диета из пива, вина и шоколода.