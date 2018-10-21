Астролог спрогнозировал вероятность морской войны между Украиной и Россией

21 октября 2018, 06:34

Путин не решится на обострение на море до выборов в Украине.

Крым, море, флаг, Россия
России не удастся вытеснить Украину с Черного и Азовского морей / Reuters

Несмотря на то, что ситуация в Черном и Азовском морях обостряется, война между Россией и Украиной на морях не вспыхнет. Об этом в комментарии "Главреду" заявил астролог Влад Росс.

"В ближайший год – войны не будет. Никакой эскалации на морях ожидать не стоит, пока в Украине не пройдут выборы президента и парламента. Такая война не в интересах России и точно не в интересах Украины", - рассказал он.

Читайте такжеКак Киеву усмирить Путина в Азовском мореПо его словам, даже если нечто подобное случится, флот НАТО войдет в Азовское море, а Путин в таком случае действовать не решится.

"Точно так же, как в Сирии: Путин на словах был крутой, но бомбить последний форпост повстанцев он не решился", - отметил Росс.

Астролог добавил, что Украина, несмотря ни на что, сумеет сохранить контроль над Черным и Азовским морями.

"По крайней мере, в ближайший год она сумеет контролировать половину Азовского моря. Естественно, она также будет контролировать акваторию моря вблизи Одессы, Николаева, Иличевска, Херсона и т.д.", - добавил эксперт.

Он отметил, что самый опасный период для Украины и России был в августе 2018 года, и Путин, по крайней мере до выборов, на военное обострение в Украине не пойдет.

Читайте такжеСчастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака"Опасность позади. Угроза с моря была в августе. Но все ограничилось лишь отдельными действиями России в Азовском море. Сейчас Путин ждет, чтобы Тимошенко или Бойко – победили на выборах в Украине. А если так случится, то зачем ему начинать какие-то войны, когда его "фишка" может выиграть выборы в Украине? Хотя Тимошенко и не совсем "фишка" Путина, но в любом случае для него это неплохой вариант", - резюмировал Росс.

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Россия Черное море Азовское море Влад Росс астрологический прогноз
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