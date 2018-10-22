Психолог рассказала о важной роли смерти в жизни человека

Смерть — главный наставник человека, отметила психолог / 1zoom.ru

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что смерть является главным наставником человека, она своей неизбежностью напоминает о важности стремлений, о мечтах, о боли и счастье, которые должны выразиться.

Смерти близких и знаменитых людей окатывают ледяной водой только для того, чтобы жизни "на черновик" не было, написала эксперт в Instagram.

"Мне больно смотреть на людей, которые в 30, 40, 50 лет продолжают себя искать. Это здорово, что есть стремление жить лучше. Но эта бесконечная потерянность в отношениях, работе, будущем — это катастрофа. Сколько искренних талантливых людей живут в серости из-за стеснения? Сколько не написано книг, не высказано слов любви, не спето, не сделано...", — отметила автор.

Читайте также"Научили бояться быть плохим": психолог посоветовала, как стать лучшеПо ее словам, жить нужно ярко, изо всех сил. "Смерть — главный наставник. Она своей неизбежностью напоминает о важности твоих стремлений, о мечтах, которые должны воплотиться, о боли и счастье, которые должны выразиться, а не гнить под плитой "все нормально", — подчеркнула кандидат наук. Ранее Наталья Холоденко сообщила, что поражения воспитывают целеустремленность, пробуждают настоящие чувства, задевают, ранят, но всегда исцеляют от серости. По ее словам, проигрыши являются естественной частью жизни человека.