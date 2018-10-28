Переход на зимнее время: врачи дали советы для крепкого сна

Для крепкого сна после перевода часов стоит пересмотреть свой рацион, посоветовали врачи / 1zoom.ru

После перехода на зимнее время для крепкого сна стоит есть меньше сладкого, жирного, уменьшить количество выпиваемого алкоголя и кофе, но увеличить в рационе количество овощей, фруктов, витаминов В и С.

Сон также могут улучшить релаксационные процедуры, сообщает ТСН со ссылкой на врачей.

"Курс массажа пройти успокоительного,… раньше были эти хвойные ванны, то есть эти водные процедуры, которые идут на расслабление", — посоветовал для улучшения сна врач-иммунолог Олег Назар. Напомним, в ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перешла на зимнее время — в 4 часа утра стрелки часов перевели на один час назад. В нашей стране ежегодный перевод часов осенью на час назад и весной — на час вперед — регламентируется постановлением Кабмина от 1996 года №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.