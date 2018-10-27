Экономист объяснил, почему переход на зимнее время почти бесполезен

27 октября 2018, 08:25

Раньше люди тратили электроэнергию в быту, в первую очередь, включая и выключая свет, а теперь есть ряд приборов, которые работают постоянно, отметил эксперт.

Эксперт сообщил, что в Украине благодаря переходу на зимнее время экономится буквально 2-3% электроэнергии
В Украине благодаря переходу на зимнее время экономится буквально 2-3% электроэнергии, сообщил эксперт / 1zoom.ru

Экономист Борис Кушнирук сообщил, что переход на зимнее время с каждым годом все меньше влияет на экономику Украины, поскольку потребление электроэнергии уже не так, как раньше, зависит от того, когда человек просыпается.

Благодаря переводу часов в нашей стране экономится буквально 2-3% электроэнергии, рассказал эксперт "Обозревателю".

"Когда-то, когда это вводили, начиная с Британии, в Европе, страны были индустриальными. Люди очень рано начинали идти на работу — в 5, 6, 7 утра. И тогда момент перехода от света к темноте был довольно ощутимым", — отметил собеседник.

Кушнирук подчеркнул, что раньше люди тратили электроэнергию в быту, в первую очередь, включая и выключая свет. "Тогда других приборов, потребляющих электроэнергию, почти не было. Но чем дальше, тем больше появлялось электроприборов, которые функционируют в постоянном режиме", — добавил аналитик.

Читайте такжеПереход на зимнее время. Врачи посоветовали, как пережить перевод часовПо его словам, теперь потребление электроэнергии пользователями на протяжении суток существенно изменилось.

"Появились электрочайники, электроплиты, бойлеры, кондиционеры. Все это привело к тому, что в самой структуре потребления, потребление, связанное с тем, что мы раньше или позже встаем и электроэнергии тратится меньше, перестало быть существенным для экономического развития. Сейчас это уже не существенный фактор", — подчеркнул экономист.Напомним, в ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на зимнее время — в 4 часа утра стрелки часов переведут на один час назад. В нашей стране ежегодный перевод часов осенью на час назад и весной — на час вперед — регламентируется постановлением Кабмина от 1996 года №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

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