Когда в Украине переводят часы: все, что нужно знать о переходе на зимнее время

Украина переходит на зимнее время / blogkislorod.ru

Когда переводить часы-2018, что такое зимнее и летнее время

В ночь на воскресенье, 28 октября 2018 года, Украина перейдет на зимнее время. В 4 часа утра стрелки часов переведут на один час назад.

В нашей стране ежегодный перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 1996 года №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в документе.

Обратим внимание, что в 2011 году вопрос зимнего и летнего времени активно дискутировался в обществе. После непродолжительных споров в Верховной Раде решили оставить страну навсегда в летнем времени, однако позже система перехода на зимнее время была сохранена.

История перевода времени

Стоит напомнить, что впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году.

Существует версия, что идея принадлежит президенту США, одному из авторов Декларации независимости США, Бенджамину Франклину.

На сегодняшний день перевод стрелок в 2018 году в зависимости от времени года осуществляется более чем в 80-ти странах мира.

При этом В СССР 16 июня 1930 г. ввели так называемое "декретное время". Тогда стрелки часов переводили на час вперед относительно поясного времени, а в 1981 году в СССР перешли на сезонное время.

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Отказ от перевода стрелок часов

В мире все больше стран принимают решение об отказе от сезонных изменений времени. А одной из первых стран, принявших поистине революционное решение, стала Япония, отказавшись от экономии за счет часов еще в 1952 г.

Кроме того, не так давно Еврокомиссия приступила ко всестороннему изучению экономической стороны вопроса, а также практического и медицинского его аспектов. При этом в странах ЕС: предлагается навсегда отказаться от перевода стрелок в 2019 году, а сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе.

Таким образом, последний обязательный переход на летнее время в странах ЕС состоится 31 марта 2019 года. А дальше те страны, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут это сделать 27 октября 2019 года. После этой даты в ЕС сезонные переводы часов будут отменены.

Что ждет Украину: переводить часы или нет

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По сообщению пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, наша страна взяла курс на евроинтеграцию, а это предусматривает имплементацию европейского законодательства.

В МЭРТ подчеркнули, что в вопросе сезонного времени мы должны идти в ногу с Европой, что необходимо для более гармоничного сотрудничества.

При этом вопрос о переводе стрелок часов в Украине в 2019 году остается открытым. "Украина должна перейти, а точнее, вернуться, на зимнее время и сохранить его и в летний период. Это наиболее близкое время к нашему местному. Ведь большая часть Украины находится во втором часовом поясе, и только небольшая ее территория - в первом и третьем. Зимнее время – наиболее оптимальный вариант и по медицинским параметрам, и по организации деятельности учреждений", - считает глава Гидрометцентра Украины Николай Кульбида.

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По словам экономиста Александра Шпаченко, изначально целью перевода часов была экономическая выгода, однако это уже давно не актуально, пишет aif.ua. Ведь сейчас затраты электроэнергии на освещение небольшие. Основную часть электроэнергии потребляет компьютерная техника и бытовые приборы, работа которых не зависит от времени суток. А в промышленном производстве электроэнергия круглосуточно обеспечивает функционирование мощных агрегатов. Так что и на фабриках-заводах экономии вообще нет, подчеркнул специалист.

Советы медиков: как пережить перевод времени

В результате многолетних наблюдений медики установили, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, нежели на летнее. Однако при переходе даже на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна.

Медики выделили основные рекомендации, как сохранить бодрость и избавиться от дискомфорта при переводе стрелок:

• Организм должен хорошо отдохнуть и не перегружайте себя лишними нагрузками;

• Людям советуют соблюдать правильный рацион, отказаться от алкоголя и вредной пищи;

• Для облегчения перехода на новое время за неделю до перевода часов можно начать готовить свой организм: для этого каждый день ложиться спать на 15 минут раньше;

• Умение правильно расслабиться и настрой на позитив является одним из залогов хорошего самочувствия;

• Одной из лучших панацей для борьбы со стрессами являются пешие прогулки, это также способствует выработке организмом эндорфинов.

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Кроме того, медики советуют построить свое расписание так, чтобы в ближайшие две недели не планировать никаких важных дел, мероприятий со значительными физическими и моральными нагрузками, по возможности отложить большие дела, принимать витамины группы В, С, фолиевую кислоту и комплексы с кальцием и магнием, увеличить физическую активность, постараться получить максимальное воздействие солнца, которое днем влияет на нас даже если спрятано за тучами.

Напомним, в 2018 году на летнее время Украина перешла в последнее воскресенье марта, в ночь с 24 на 25 марта. Стрелки часов перевели на час вперед.

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