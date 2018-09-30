Когда и как переводить часы в Украине на зимнее время-2018 без вреда для здоровья

Когда переход на зимнее время в Украине-2018 / 1zoom.ru

Уже в октябре украинцев ожидает очередной перевод стрелок часов.

Несмотря на обещания Минэкономразвития отменить переход на зимнее время уже в этом году – законодательно пока что данное решение так и не было принято.

То есть нас ждет очередной перевод стрелок. А, значит, будет шанс поспать подольше.

Когда переводят часы в Украине-2018 на зимнее время

Согласно постановлению Кабмина от 13.05.96 №509, перевод времени на зимнее в Украине в 2018 году традиционно состоится в ночь с субботы на последнее воскресенье октября – 28 октября, в 04:00 утра.

Стрелки часов нужно будет перевести ровно на час назад.

Перевод часов на зимнее время 2018: советы врача

В этот период вероятны нарушение сна, снижение иммунитета и ухудшение самочувствия в целом.

Поэтому уже за неделю до перевода стрелок медики рекомендуют:

увеличить количество прогулок на свежем воздухе, а также хорошенько проветривать спальню перед сном;

снизить физические нагрузки и риски переутомления: не задерживаться на работе, не браться за более интенсивные виды тренировок и т.п.;

начиная с понедельника каждый вечер "откладывать" отход ко сну на 15 минут;

исключить из рациона жирную пищу и алкоголь – вместо этого есть побольше цитрусовых и пить больше воды и травяного чая;

почаще баловать себя расслабляющими процедурами: к примеру, теплой ванной перед сном;

прекратить пользоваться гаджетами как минимум за час до сна.

Напомним, в 2012 году Украина собиралась покончить с переводом часов, раз и навсегда оставшись во втором часовом поясе. С тех пор стрелки часов совершили немало оборотов – а вопрос с отменой перехода на летнее и зимнее время правительство по-прежнему не рассмотрело.

В 2018 году на летнее время Украина перешла в последнее воскресенье марта, в ночь с 24 на 25 марта. Стрелки часов перевели на час вперед. Есть даже мнемоническое правило о том, в какую сторону переводить стрелки часов: "Весной – вперед, осенью – обратно".

Ранее "Главред" писал о том, как успеть на транспорт по новому времени. В билетах всегда указывается время отправления и прибытия поездов уже с учетом перевода часовых стрелок. То есть в билетах стоит время отправления и прибытия поездов уже с учетом перехода на летнее/зимнее время.