Год кардинальных перемен: астролог рассказал, когда Украину ждет новый майдан

21 ноября 2018, 06:35

Украину ждет год кардинальных перемен вроде тех, что наступали после майданов, но это будет не 2019-ый.

Огненные баррикады на Грушевского
Огненные баррикады на Грушевского / УНИАН

В пятую годовщину Евромайдана и Революции Достоинства астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" спрогнозировал возможность повторения майдана.

По словам Росса, революции в Украине происходят с определенной периодичностью и каждый раз - под знаком Змееносца.

"Змееносец – это знак Зодиака, который находится на границе Скорпиона и Стрельца. Он считается божественным знаком Зодиака, знаком высших путей и высших миров. Это – знак Бога. Значит, Бог так хотел – Бог хотел, чтобы в Украине произошли перемены. Когда подобные трансформации в государстве и обществе происходят под этим благоприятным знаком, это значит, что происходящее – кармически неизбежные процессы революционного типа, которые просто необходимы стране и народу. Потому можно утверждать, что Майдан, начавшийся в 2013 году, зарождался в благоприятный момент для нашего государства", - отметил астролог.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаПодобные процессы в Украине могут происходить раз в восемь-девять лет, заявил Росс 

"Таков цикл: сначала был 2004 год, повторение – в 2013 году, и еще один важный период будет в 2021-2022 годах. Не настаиваю на том, что в 2021 году будет майдан, однако это точно будет время кардинальных перемен в жизни Украины. Возможно, это будет и в 2022 году, но тенденции начнут прослеживаться с 2021 года", - рассказал эксперт.

Астролог также исключил возможность майдана из-за результатов выборов в 2019 году. "Подобные разговоры – это просто технологии, идеи, которые вбрасываются в общественное сознание. Но вряд ли так будет", - резюмировал он.

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