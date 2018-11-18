Названа самая главная опасность кальяна

В кальяне в десятки раз больше канцерогенов, чем в сигаретах, отметил врач / Скриншот видео с tsn.ua

Главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка сообщил, что в кальянах в десятки раз больше самых главных токсинов — канцерогенов, чем в сигаретах.

Дым кальяна вреднее сигаретного в десятки раз, сообщает ТСН со ссылкой на данные медиков.

"Самые главные токсины — это канцерогенные вещества, так называемые бензперен, например, формальдегид, это целые комплексы соединений, которые содержатся в сигаретах, в том числе, но именно в кальянах их в десятки раз больше", — отметил Стойка.

Ранее диетолог Галина Незговорова сообщила, что в случае отсутствия хронических заболеваний без вреда для здоровья человек может выпить вина с расчетом примерно два грамма на килограмм своего нормального веса.

Справка. Канцерогены — это различные вещества, которые могут провоцировать возникновение в организме злокачественных опухолей (рак), а также разных доброкачественных новообразований.