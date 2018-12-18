Психолог раскрыла, от чего зависит успех человека

Успех человека зависит, в том числе от веры в возможность воплотить любую мечту, сообщила психолог / pattayahouse.info

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что успех человека зависит, в частности, от веры в возможность воплотить любую мечту, качественного наставника, полезных привычек и ритуалов, от умения брать необходимое и сообщать о своих желаниях.

Успех зависит и от здоровья, любви к людям, глубокого признания себя достойным лучшего в этом мире, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, для достижения успеха также необходимо уметь расставаться со значимыми людьми.

Кандидат наук добавила, что успех зависит и от информации о том, что кто-то уже делает подобное, и у него такие же исходные данные, как и у тебя, от каждодневного вытягивания себя в позитивные эмоции, от понимания полезности своих способностей в этом мире, и от умения оставлять старое и одним из первых хвататься за новое. Ранее Наталья Холоденко поделилась, что человеку мешает продвигаться стереотипное мышление. Психолог подчеркивала, что если человек необучаем — это настоящая трагедия.