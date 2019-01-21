Как бросить курить: названы три легких способа

Главред назвал топ-3 способа, с помощью которых можно легко бросить курить / vesti.ua

Вред курения

После повышения цен на сигареты курение — не просто вредная привычка, но и сомнительное удовольствие, серьезно бьющее по карману большинства курильщиков.

Вред курения давно доказан, в табачном дыме есть свыше 300 веществ, которые очень вредят организму человека, в частности, он содержит никотин, цианиды, синильную кислоту, угарный газ и бензапирен.

Вредные вещества, попадая в организм курильщика, становятся причиной раздражения слизистых оболочек дыхательных путей, провоцируют кашель, из-за них голос человека делается хриплым.

Из-за того, что слизистые оболочки постоянно раздражены, их защитные свойства снижаются, и поэтому любители покурить часто болеют инфекционными и простудными заболеваниями.

Вредные вещества, которые человек вдыхает при курении, откладываются в организме — на слизистых оболочках и на легочных альвеолах (структура в форме пузырька).

Легкие курящих людей становятся менее эластичными и могут вместить меньше воздуха, поэтому в организм попадает меньше кислорода, а в связи с этим человек начинает себя плохо чувствовать, падает его работоспособность.

Большие дозы никотина провоцируют нарушения работы сердца, мозга, печени и кровеносной системы. У заядлых курильщиков вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными, нюх — менее острым, ухудшается зрение, кожа тускнеет и теряет здоровый вид.

Также вредные вещества заглатываются вместе со слюной и оказываются в желудке. Ряд веществ, которые образуются во время сгорания бумаги и табака, в частности, деготь и бензапирен, из организма не выводятся и провоцируют раковые заболевания.

Ученые выяснили, что курильщики почти в 10 раз чаще болеют раком легких, чем некурящие люди.

Главред решил выяснить, как бросить курить, и найти легкий способ бросить курить.

Легкие способы бросить курить

Никотин, который содержится в сигаретах, вызывает серьезное привыкание, организму с каждым разом хочется получить все больше и больше этого вредного вещества.

Кроме физиологической зависимости, курение вызывает и психологическую: часто сигареты ассоциируются с чем-то приятным, например, с перерывом от работы, отдыхом с друзьями, беседе с коллегами. Поэтому главное условие для отказа от курения — желание отказаться от этой вредной привычки.

По данным врачей, человек формирует или теряет привычку за 21 день, именно это время нужно попытаться продержаться без сигарет, чтобы забыть о зависимости от них.

Многим курильщикам избавиться от тяги к сигаретам помогла книга британского писателя Аллена Карра "Легкий способ бросить курить". Автор утверждает, что курильщиков удерживает от отказа от сигарет только страх, который и порождают сами сигареты.

Читайте такжеКак похудеть после праздников: японская диетаПо словам литератора, люди попадают в никотиновую ловушку, сигареты порождают страх, что без них нельзя сосредоточиться, побороть стресс, чувствовать себя уверенно, получать удовольствие от общения.

Для уменьшения стресса при отказе от курения применяется никотинзаместительная терапия — способ доставки никотина в организм без использования табака. Во время терапии используется медицинский никотин, доза которого ниже, чем в сигарете, и в нем нет вредных веществ. Терапевтический никотин есть в разных формах — никотиновый пластырь, никотиновые леденцы, никотиновый спрей.

Легкие способы бросить курить, топ-3

Как бросить курить: воздержание и уход от раздражителей

Минимум на три дня оградите себя от ситуаций, в которых вы обычно курите (перекуры на работе, посиделки с друзьями, чашечка кофе с сигаретой) и воздержись от курения. Потом также пытайтесь избегать ситуаций, в которых вы обычно курили, и сигаретного дыма, а позже почувствуете, что уже и не нуждаетесь в сигаретах.

Как бросить курить: замена курения спортом

Для того, чтобы справиться с плохой привычкой — сформируйте новую, но уже хорошую привычку, например, займитесь спортом. Здоровый образ жизни несовместим с курением и поможет вам повысить уверенность в себе, улучшит настроение и избавит хотя бы от части негативных последствий от увлечения сигаретами.

Как бросить курить: обман организма

Когда хочется курить — ежьте фрукты (кроме яблок) или овощи. Ученые полагают, что иногда мозг человека путает тягу к табаку с потребностью в клетчатке. Фрукты лучше есть в первой половине дня, а во второй — овощи.