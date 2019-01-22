Искусствоведы пояснили, почему у статуй всегда маленькие пенисы

Статуя Давида Микеланджело. Оригинал / italy4.me

Почему у статуй маленькие мужские достоинства при столь значительных достоинствах иного толка – этим вопросом задается немало людей. Особенно часто "достается" статуе Давида.

Специалисты-искусствоведы пояснили, что причина не в древней цензуре или генетических особенностях мужчин того времени (пенисы не выросли с течением веков).

Все дело в канонах красоты того времени. Как сегодня в моде женская худоба, так в Древней Греции признаком мужской утонченности и привлекательности был пенис именно миниатюрных размеров. А крупный половой орган большого размера, наоборот, считался признаком глупости и своего рода уродством.

Читайте такжеАстролог объяснил, почему символ Украины — свиньяЭталоном мужской красоты были загорелая кожа, безволосая грудь, широкие плечи, небольшой язык, крепкие ягодицы и маленький пенис писал древнегреческий комедиограф Аристофан.

Чтобы польстить "оригиналу" скульпторы именно так и изображали древних героев.

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