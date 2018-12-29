Ученые выяснили, почему людям снятся страшные сны

Кошмар. Иллюстративное фото / Starfate

Употребление лекарств-антидепрессантов, посттравматическое стрессовое расстройство и тревожность чаще всего приводят к тому, что людям снятся кошмары.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном интернет-портале EurekAlert!.По данным американских ученых, все вышеперечисленные факторы всерьез мешают нормальной работе фазы быстрого сна (REM).

Соответственно, людям снятся кошмары, они кричат во сне, падают с кровати и т.д. В исследовании участвовали более 30 тысяч добровольцев, средний возраст которых составлял 63 года. Их тщательно обследовали, а затем задали вопросы об образе жизни, их поведении и различных социальных, экономических и психологических факторах.

Читайте такжеТоп-6 способов избежать бессонницы и проблем со сномБыли определены 958 человек с нарушениями REM, у которых не было признаков деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона и апноэ (кратковременной остановки дыхания - "Главред") во сне.Оказалось, что те, у кого есть проблемы с кошмарами, вдвое чаще остальных принимают антидепрессанты, а также в два с половиной чаще страдают от посттравматического стрессового расстройства.

Напомним, ранее ученые пояснили, какую опасность таит слишком долгий сон, а также рассказали, что нужно есть для крепкого и здорового сна.