Тренер посоветовала, как справиться с зависимостью от еды

Чтобы справиться с зависимостью от еды, нужно найти ее причину, посоветовала тренер / Фото: zdorovie.com

Человеку для преодоления пищевой зависимости необходимо найти ее причину, осознать, почему он не может остановиться и все заедает.

Для того, чтобы побороть зависимость от еды, нужно полноценно питаться на протяжении дня, написала фитнес-тренер Юлия Богдан в Instagram.

По словам эксперта, борьба с пищевой зависимостью может занять годы.

"…Найти причину своей зависимости. Это важно!.. Может, внутренняя неудовлетворенность собой или своей жизнью? Нехватка удовольствий или любви? Постоянные стрессы, и вы не успеваете восстанавливаться, а организм требует энергии? Поощрение в детстве едой или наоборот сильные ограничения?..", — отметила тренер.

Богдан подчеркнула, что в преодолении пищевой зависимости важны режим и дисциплина. "Но режим — не в смысле ограничения себя в еде, а в наполнении своего дня и следовании этому плану. Не пропускать тренировки, прогулки!... Следить за едой — чтобы вы полноценно питались в течении дня, а не перекусы", — добавила автор.

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