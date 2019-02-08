Ложная личина: стали известны двойные личности среди знаков Зодиака

Знаки Зодиака_астрология / rabstol.net

Нередко во взаимоотношениях между людьми проскальзывают немотивированные противоречия или недосказанности.

Зачастую объяснение может быть довольно простым: бывает, что люди скрывают себя за ложной личиной, стремясь уйти от самого себя, и представить себя не тем, кем есть на самом деле.

По словам астрологов, среди Стрельцов нередко встречаются любители дальних путешествий. При этом они во время вояжей часто притворяются местными жителями, или человеком, который хорошо знаком с новыми обстоятельствами. Окружающие замечают, что такое поведение заставляет Стрельцов имитировать манеры и говор, пародируют поведение и мимику, а такое поведение помогает им быть увереннее и смешаться с толпой.

Для Близнецов буквально на роду написано частая, зачастую неосознанная, смена стиля поведения в разнообразных ситуациях. При этом они стараются подражать не только темпераменту, но и манере поведения собеседника. Несмотря на то, что происходит это не намеренно, Близнецы способны переключать свое "я" между реальным и скопированным, так как их личность действительно двойственная.

Часто стремятся к выпячиванию своего "я" и преувеличению умственных способностей Раки. Для них важным является осознание того факта, что они способны генерировать блестящие идеи. При этом они настолько вживаются в этот процесс, что зачастую не замечают того, присваивают чью-то славу.

Для Львов необходимостью остается откровенное позерство и самолюбование. Новые технологии открыли перед ними безграничные возможности, ведь в соцсетях можно представляться самыми лучшими, интересными и привлекательными. Почти всегда Львы преувеличивают собственные заслуги и достижения, представляя себя иной личностью, более успешной и популярной.

И наконец, за людьми, родившимися под знаком Весов замечают слабость злоупотребления мелкой ложью. При этом они зачастую в сложных ситуациях ведут неоднозначно, лавируя и подстраиваясь под ситуацию. Однако в этом и проявляется их фальшивая сторона. Весы неравнодушны к смене масок, притворяясь интереснее, чем они есть на самом деле, пишет Тайный астролог.

Напомним, ранее астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам.