Стали известны крайне безответственные знаки Зодиака

Рыбы, Рак и Близнецы — крайне безответственные / rabstol.net

Трем знакам Зодиака — двум водным и одному воздушному — Рыбы, Рак и Близнецы соответственно, присуща крайняя безответственность.

Представители этих знаков часто безразличны к последствиям, которые может повлечь безответственное поведение.

Рыбы зачастую просто не сильно понимают суть самого понятия "ответственность", поскольку в детстве могли ни о чем сильно не переживать и привыкли к такому положению вещей.

Они могут быть не только безответственными, но и лживыми. Рыбы часто способны хитро выйти "чистенькими" из неприятной ситуации — могут корчить из себя жертв, даже когда правда далеко не на их стороне.

Раки — немного оторванные от реальности, задумчивые, но иногда достаточно легкомысленные. Они способны обещать что угодно, чтобы "отмазаться" от ответственности, а потом могут просто не воплотить обещанное в жизнь. Раки склонны просто забыть об обещанном и дальше жить своей жизнью.

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Если с ними что-то долго планировать, не факт, что даже тщательно продуманное решение будет реализовано. Близнецы любят улизнуть от ответственно и потом склонны "не видеть" обиды людей, которых подвели.

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