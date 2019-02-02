Золотое время: астролог назвал знаки Зодиака, которых в феврале ждет успех и подарки судьбы

2 февраля 2019, 05:54

Три знака Зодиака в феврале ждет удача, подчеркнул Павел Глоба.

Знаки Зодиака_астрология
Павел Глоба дал новый астрологический прогноз / rabstol.net

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, представителей которых в феврале 2019 года ждут неожиданные сюрпризы и подарки судьбы.

Для людей, родившихся под знаком Тельца, в первой половине февраля 2019 года наступит поистине золотое время. В этот период не лишне будет заняться самореализацией, воплощением сокровенной мечты. По словам Павла Глобы, особенно повезет представителям творческой профессии: их ждет неиссякаемый источник креатива и вдохновения.

Львам февраль сулит приятные сюрпризы и подарки судьбы. К волнительным неожиданностям следует быть готовым в последней трети месяца. Астролог подчеркнул, что именно в это время Львы способны на яркие перемены, которые поистине смогут сдвинуть горы. Павел Глоба рекомендует ставить перед собой новые цели и задачи, а также обязательно двигаться дальше.

И наконец Стрельцам февраль-2019 готовит приятные перемены и позитивное настроение. Представителям этого знака Зодиака звезды подарят уверенность и чувство собственного комфорта. Однако и самим Стрельцам следует приложить усилия в этом направлении, а самым главным, для достижения результата, станет сила позитивного мышления. Павел Глоба рекомендует следовать своим жизненным принципам, общаться с позитивными людьми, а также избегать лгунов и лицемеров, пишет kruto.online.

Напомним, ранее Глоба рассказал, кого ждет удача в 2019 году.

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