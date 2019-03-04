Диетолог предупредила, кому могут навредить семена льна

Семена льна нельзя давать детям до 3-х лет, подчеркнула диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до 3-х лет, они могут навредить людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

Семена льна нужно осторожно потреблять беременным и женщинам, кормящим грудью, написала эксперт в Instagram.

По ее данным, в семенах льна есть много полезных веществ, они содержат фитоэстрогены (соединения, которые защищают организм женщин от новообразований и помогают облегчить проявления климакса), Омега-3 жирные кислоты и пищевые волокна, очищающие кишечник.

Фус подчеркнула, что цельные семена льна не перевариваются в организме человека полностью, поэтому перед приемом их лучше измельчать (в день можно есть 10-20 граммов льняного семени).

Диетолог объяснила, что семена льна нужно осторожно применять при наличии камней в желчном пузыре из-за того, что семя имеет желчегонный эффект. Эксперт добавила, что женщинам, у которых эндометрит, фибромиома матки или поликистоз яичников семена льна нельзя употреблять из-за того, что в них есть фитоэстрогены.

"По той же причине должны быть осторожны с семенами льна беременные и те, кто кормит грудью", — предупредила автор.

Ранее Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.