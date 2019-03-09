"Шаг к богатству": психолог назвала финансовый плюс брака

Люди в браке имеют больше шансов разбогатеть в будущем, рассказала психолог / Xvatit.com

Семейный психолог Екатерина Гольцберг сообщила, что для человека брак может быть экономически выгодным.

Люди, вступившие в брак, пытаются получить лучшую работу и имеют больше шансов в будущем разбогатеть, чем холостые, рассказала эксперт Обозревателю.

По словам собеседницы, если человек старается завести отношения, то для этого нужно вкладываться, а готовые во что-то вкладываться люди всегда богаче тех, кто не хочет этого делать.

Психолог объяснила, что завести отношения стараются люди, которые готовы вкладываться, которые к чему-то стремятся, в частности, к образованию и лучшей работе.

Ранее психолог Диана Щербанская поделилась, что есть несколько типов женщин, которые могут погубить мужчин — мать, сексуальная фантазия, "бедная овечка" (потерянная дочь) и сирена.