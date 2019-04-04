Психолог объяснила, как влюбиться в себя

Полюбить себя можно только через преодоление, сообщила психолог / 1zoom.ru

Кандидат философских наук, известный психолог Наталья Холоденко сообщила, что влюбиться в себя возможно только через преодоление.

Полюбить самого себя можно, когда отметаешь все сомнения — "А смогу ли?", "А стою ли?", "Успею ли в этой жизни?", написала эксперт в Instagram.

По ее словам, нужно желать до мурашек по коже, мечтать — до ощущения полета, сколько бы другие не стреляли фразами — "Кем ты себя мнишь?", "Будь скромнее", "Это невозможно".

"Просто продолжай падать, исцеляться и снова взлетать. Никто не имеет права решать, что возможно, а что нет в твоей жизни. Только ты и Бог договариваетесь об этом в вашем тихом диалоге", — добавила Холоденко.

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Ранее Наталья Холоденко писала, что для достижения благополучия нужно отсекать "токсичных людей" — нытиков, завистников, неудачников, поскольку они сдались раньше времени, позволили себе расслабиться, начали тонуть и неосознанно топить в первую очередь тех, кого любят больше всего.