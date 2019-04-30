Доктор Комаровский назвал самый правильный детский ужин

30 апреля 2019, 20:15

Он обратил внимание на родителей на один очень главный аспект.

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Доктор Комаровский назвал самый правильный детский ужин / 1zoom.ru

Доктор Комаровский назвал самый правильный детский ужин, исходя как из удобства родителей, так и из потребностей ребенка.

"…оптимальными продуктами для детского ужина являются продукты молочные или кисломолочные. Лично с моей точки зрения, лучше всего молочно-крупяные каши", — сообщил Комаровский.

При этом он обратил внимание на родителей на один очень главный аспект: все каши крайне питательны, то есть прекрасно насыщают малыша.

"…то есть после ужина в виде молочно-крупяной каши вероятность того, что ребенок через два часа проснется голодным и разбудит всех мирно спящих членов семьи, не очень велика", — подчеркнул врач.

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Доктор Комаровский также назвал самый правильный напиток для ребенка. Больным детям стоит давать пить специальное средство, отметил врач.

Ранее Комаровский развеял иллюзию массовой болезненности детей. Кандидат медицинских наук считает, что из-за соцсетей сложилось неправильное впечатление о здоровье детей.

Читайте такжеТолько два лекарства: Комаровский рассказал, что должно быть в детской аптечкеТакже Комаровский развеял миф об укреплении иммунитета детей — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.

Кроме того, доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом. Мыло негативно влияет на детскую кожу, отметил кандидат медицинских наук.

Перед этим Комаровский развенчал миф об антибиотиках для детей и сопутствующих лекарствах. По его словам, родителям нет никакой нужды давать ребенку вместе с антибиотиками дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, кишечник, печень и т. д.

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здоровье питание ужин Евгений Комаровский
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