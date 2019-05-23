Ученые назвали самый полезный сок для здоровья сердца

Апельсиновый сок поможет сохранить сердце и сосуды здоровыми / Фото: Shutterstock

Риск преждевременной смерти и развитие сердечно-сосудистых болезней позволит предотвратить один стакан свежевыжатого апельсинового сока в день.

По данным The Daily Mail, к такому выводу в результате исследований пришли ученые из Нидерландов.

Эксперимент длился на протяжении 15 лет и в нем приняло участие 35 тысяч человек.

"Четыре-восемь стаканов апельсинового сока в неделю сократят риск инсульта почти на четверть. Даже один стакан в день имел значительные преимущества и снижал риск развития болезней на 20%", – уточнили исследователи.

По мнению ученых, апельсиновый сок содержит ряд веществ, которые способны защитить сердце и сосуды человека от болезней.

Напомним, ученые выяснили, что употребление натурального творога перед сном поможет справиться с лишним весом.