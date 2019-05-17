Ученые выяснили, почему одежда может быть опасной для здоровья

17 мая 2019, 01:22

Причина заключается в химическом составе.

ozon, спецодежда 2
Одежда может быть токсичной / Фото: Оzon

Материал, из которого изготовлена повседневная одежда, может содержать значительное количество химических веществ, которые попадают в воздух, а затем и в легкие.

Как сообщает издание Der Standard, швейцарские ученые констатируют, что негативное влияние тканей еще недостаточно изучено, но вызывает опасение.

Исследователи полагают, что в последнее время в гардеробе многих людей начала преобладать синтетическая одежда, а также материалы, защищающие от ультрафиолета, водо- и грязеотталкивающие.

"Но никто не может сказать, не подвергают ли нас эти материалы большему воздействию химикатов и частиц, нежели натуральные волокна, - говорит Дусан Личина из Федеральной политехнической школы Лозанны.

Читайте такжеУченые пояснили, чем полезны яйцаПо мнению ученых, человек вдыхает большое количество частиц от одежды, которую ежедневно носит. Ткани впитывают остатки никотина, микробы от домашних животных или остатки химических веществ, используемых в сельском хозяйстве и промышленности.

"Но ясно, что одежда может быть важным источником различных частиц и химикатов, которые те, кто ее носят, вдыхают ежедневно", отмечают ученые.

Исследователи констатируют, что текстиль требует более тщательного анализа для обеспечения безопасности и заботы о здоровье.

Напомним, ученые выяснили, что употребление натурального творога перед сном поможет справиться с лишним весом.

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ученые одежда Химические вещества
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