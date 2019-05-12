Ученые выявили продукт, позволяющий худеть во сне

12 мая 2019, 00:17

Исследователи полагают, что правильное употребление творога поможет в борьбе с лишними килограммами.

творог
Творог полезно употреблять на ужин / Фото: cheeserank.com

Ученые из Университета штата Флорида в результате исследований пришли к выводу, что употребление натурального творога перед сном поможет справиться с лишним весом.

Как сообщает MSN, этот полезный продукт способен уменьшить жировые отложения тем, кто имеет избыточную массу тела.

"Мы организовали эксперимент, который подтвердил наши выводы. В исследовании взяли участие люди-добровольцы, которые употребляли творог за тридцать-шестьдесят минут до сна, а после этого мы проводили анализ изменений, которые происходили в организме испытуемых", - отмечают исследователи.

Читайте такжеУченые пояснили, чем полезны яйцаЭксперимент показал, что содержащийся в твороге казеин усваивается организмом эффективно лишь в том случае, если продукт употребляли накануне сна.

"Казеин помогает организму систематически получать аминокислоты. Также это вещество отвечает за регуляцию термического эффекта пищи, то есть, тело человека начинает тратить больше энергии при переваривании пищи, а это и помогает сжигать лишний жир", - подытожили авторы исследования.

Напомним, ученые выяснили, что продукты с высоким гликемическим индексом в два раза повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

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